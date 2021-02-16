Sharon Stone'dan kafa karıştıran aşk paylaşımı

Stone, şu ifadeleri kullanmıştı; "Samimiyetsiz ve zamanıma değmeyecek insanlar buluyorum. Yalnızken, çocuklarımla ve arkadaşlarımla vakit geçirirken daha çok eğleniyorum. Bir başka çocuğa ihtiyacım yok. Samimiyetsizlik ve saçmalık istemiyorum, oyun oynamak istemiyorum. Erkeklerin kadınlarla aynı noktada olduğunu düşünmüyorum."