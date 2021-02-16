• 16 Şubat 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:
Sharon Stone'dan kafa karıştıran aşk paylaşımı
'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone (62), kendisinden 27 yaş küçük Fransız moda tasarımcısı Olivier Rousteing (35) ile sosyal medyada mutluluk pozu verdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kafaları karıştırdı.
• 16 Şubat 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:
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'Altın Küre' ödüllü oyuncu Sharon Stone, flörtleşmekten bıktığını ifade ederek, "Erkeklerin kadınlarla aynı noktada olduğunu düşünmüyorum" demişti.
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Ünlü oyuncu, sevgilisi olduğu iddia edilen Olivier Rousteing ile bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun, paylaşımının altına "Sevgililer Günü'nü kutlarım" notunu düşmesi dikkat çekti.
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