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• 16 Şubat 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:

Sharon Stone'dan kafa karıştıran aşk paylaşımı

'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone (62), kendisinden 27 yaş küçük Fransız moda tasarımcısı Olivier Rousteing (35) ile sosyal medyada mutluluk pozu verdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kafaları karıştırdı.

• 16 Şubat 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:
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'Altın Küre' ödüllü oyuncu Sharon Stone, flörtleşmekten bıktığını ifade ederek, "Erkeklerin kadınlarla aynı noktada olduğunu düşünmüyorum" demişti.

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Ünlü oyuncu, sevgilisi olduğu iddia edilen Olivier Rousteing ile bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun, paylaşımının altına "Sevgililer Günü'nü kutlarım" notunu düşmesi dikkat çekti.

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62 yaşındaki ünlü oyuncunun 27 yaş küçük modacı ile bu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Sharon Stone'un özel yaşantısı merak konusu oldu.

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'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone, flörtleşmekten bıktığını ve yalnız olmaktan memnun olduğunu dile getirmişti.

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Stone, şu ifadeleri kullanmıştı; "Samimiyetsiz ve zamanıma değmeyecek insanlar buluyorum. Yalnızken, çocuklarımla ve arkadaşlarımla vakit geçirirken daha çok eğleniyorum. Bir başka çocuğa ihtiyacım yok. Samimiyetsizlik ve saçmalık istemiyorum, oyun oynamak istemiyorum. Erkeklerin kadınlarla aynı noktada olduğunu düşünmüyorum."

6EN İYİ ÖPÜŞEN AKTÖR

'EN İYİ ÖPÜŞEN AKTÖR'

Sharon Stone, kırk yıllık kariyeri boyunca beyazperdede başrol oyuncuları arasında iki kez Oscar kazanan Robert De Niro'nun 'en iyi öpüşen' aktör olduğunu söyledi.

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İkili, 1995 yapımı Casino filmde rol almıştı. Sharon Stone, sinema dünyasındaki şöhretini 34 yaşında 'Temel İçgüdü' filmiyle kazandı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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