Songül Karlı'dan çok konuşulacak 'evlilik' itirafı!

'Adam yok adam. Oturduğum sitede birçok manken, oyuncu, şarkıcı var, hepsi yalnız. Birçok güzel ve çalışkan kadın var, adam yok. Piyasadaki erkekler çok iyi tiyatrocu, oynuyor hepsi. Bir sürü ünlü kadınla birlikte olmak ve skor yapmak peşindeler. Son kocam bile meşhur olma derdindeydi.'