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• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:

Songül Karlı'dan çok konuşulacak 'evlilik' itirafı!

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı spor pozları ile adından söz ettiren 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, 'Magazin Noteri' programında; 'frikik' iddiası, Metin Yüncü ile olaylı boşanması ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı evlilik programı hakkında flaş açıklamalar yaptı.

• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Songül Karlı'dan Çarpıcı Bir İtiraf" başlıklı yazısı şöyle:"Songül Karlı, epeydir medyanın gündeminde... Kendisini dolandırmaktan tutuklanan eski eşiyle aralarında olan bitenler yüzünden sıkça haber olan Karlı, son günlerde ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde...

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Kendisini 30 milyon TL zarara uğratan eski eşi yüzünden aylarca hacizlerle boğuşan ve kuru ekmeğe bile muhtaç kaldığını açıklayan Karlı’yı ‘Magazin Noteri’ne konuk edip son dönemde yaşadıklarını konuştum.

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Karlı, spor yaparken çekip paylaştığı video ve fotoğraflarla ilgili şunları söyledi:
'Benim gibi spor yaparken çekilmiş fotoğraf ve video’larını paylaşan birçok manken ve dizi oyuncusu var. Türk Halk Müziği sanatçısı olmam mı problem?

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Herkes yapınca oluyor da türkücü yapınca mı olmuyor? Sanki türkücülere çok saygı duyuluyor? Spor yapmam eleştirilecek değil, övülecek bir şey. Ayrıca iddia edildiği gibi sütyensiz değilim o fotoğrafların hiçbirinde.'

5REYTİNG İÇİN EVLİLİK

REYTİNG İÇİN EVLİLİK

Üç evliliğinin hüsranla bitmesinin altında yatanın erkeklerin maske takarak gerçek yüzlerini gizlemesi olduğunu vurgulayan Karlı’nın, bu konuda söyledikleri şunlar:

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'Adam yok adam. Oturduğum sitede birçok manken, oyuncu, şarkıcı var, hepsi yalnız. Birçok güzel ve çalışkan kadın var, adam yok. Piyasadaki erkekler çok iyi tiyatrocu, oynuyor hepsi. Bir sürü ünlü kadınla birlikte olmak ve skor yapmak peşindeler. Son kocam bile meşhur olma derdindeydi.'

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Bu bir ‘itiraf’ değil, Karlı’nın kendince yaptığı tespit. Songül Karlı’nın itirafı Uğur Arslan’la birlikte FOX’ta yıllarca yaptıkları evlilik programı ‘Su Gibi’ projesiyle ilgili.

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Metin Yüncü'yle sunucusu olduğu izdivaç programında evlendiğini hatırlattığımda Karlı’nın belki de istemeden ağzından kaçırdığı reyting uğruna evlilik itirafı şu:

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FOX’ta yaptığımız program bir kere 89’uncu olunca yapımcılar geldi, ‘Artık evleneceksin’ dedi ve böyle gelişti. Yoksa Metin Yüncü, çok gördüğüm, tanıdığım ve sevdiğim bir insan da değildi. Dört yıllık evliliğimizde bir sene bile evde değildi; 40 kere kapıya koydum kolilerini."

10ALIN O ZAMAN

"ALIN O ZAMAN"

Sosyal medyada çok konuşulan ünlüler arasında yer alan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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Gülücük emojisi ve "Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman" mesajı ile Instagram hesabından bir pozunu yayınlayan Karlı, hakkında çıkan frikik iddialarına yanıt vermişti.

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