• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
Songül Karlı'dan çok konuşulacak 'evlilik' itirafı!
Son dönemde sosyal medyada paylaştığı spor pozları ile adından söz ettiren 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, 'Magazin Noteri' programında; 'frikik' iddiası, Metin Yüncü ile olaylı boşanması ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı evlilik programı hakkında flaş açıklamalar yaptı.
• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Songül Karlı'dan Çarpıcı Bir İtiraf" başlıklı yazısı şöyle:"Songül Karlı, epeydir medyanın gündeminde... Kendisini dolandırmaktan tutuklanan eski eşiyle aralarında olan bitenler yüzünden sıkça haber olan Karlı, son günlerde ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde...
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Kendisini 30 milyon TL zarara uğratan eski eşi yüzünden aylarca hacizlerle boğuşan ve kuru ekmeğe bile muhtaç kaldığını açıklayan Karlı’yı ‘Magazin Noteri’ne konuk edip son dönemde yaşadıklarını konuştum.
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Karlı, spor yaparken çekip paylaştığı video ve fotoğraflarla ilgili şunları söyledi:
'Benim gibi spor yaparken çekilmiş fotoğraf ve video’larını paylaşan birçok manken ve dizi oyuncusu var. Türk Halk Müziği sanatçısı olmam mı problem?
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