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• 11 Şubat 2021 - 21:11 • Son Güncelleme:

Survivor Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor ünlüler yarışmacısı Doğan Keser boyu kaç, evli mi?

Survivor Doğan en çok sorgulananlardan biri. Doğan Keser, videoları ile sosyal medyada tanınan isimler arasındadır. Survivor 2021 yarışmasına yedek olarak katılan Doğan Keser hayatı merak konusu. Sosyal medya fenomeni olduğu bilinen Survivor Doğan Keser ünlüler takımında yarışmaya devam edecek. Peki, Doğan Keser aslen nereli, evli mi?

• 11 Şubat 2021 - 21:11 • Son Güncelleme:
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Doğan Keser, TV8'in en çok izlenen yarışması Survivor 2021 yarışmasına dahil oldu. Ünlüler takımında yarışacak Keser, profesyonel olarak futbolla ilgilendi.  Zeytinburnu spor altyapısında yetişti. Survivor Doğan kim, nereli, kaç yaşında? İşte, Doğan Keser biyografisi...

2DOĞAN KESER KİMDİR

DOĞAN KESER KİMDİR?

Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynayabildi. Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli işler yaptı. Sonrasında ağabeyiyle İstanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası işletiyor.

3SURVİVOR DOĞAN KESER EVLİ Mİ

SURVİVOR DOĞAN KESER EVLİ Mİ?

İzleyiciler, Doğan Keser evli mi sorusunu araştırılıyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.

4SURVİVOR DOĞAN KESER’İN INSTAGRAM HESABI NEDİR

SURVİVOR DOĞAN KESER’İN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Doğan Keser’in şu an 270 bin takipçisi var. Instagram‘da aktif bir şekilde devam eden Doğan Keser’in kullanıcı adı “dogankesers”. Aynı şekilde Twitter hesabı ise @dogankesers şeklinde.

5DOĞAN KESER BOYU VE KİLOSU KAÇ

DOĞAN KESER BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2021’in ünlüler takımında mücadele edecek olan Doğan Keser’in boyu 1.64 metre iken kilosu da 61 kg.

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