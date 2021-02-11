Survivor Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor ünlüler yarışmacısı Doğan Keser boyu kaç, evli mi?

SURVİVOR DOĞAN KESER’İN INSTAGRAM HESABI NEDİR? Sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Doğan Keser’in şu an 270 bin takipçisi var. Instagram‘da aktif bir şekilde devam eden Doğan Keser’in kullanıcı adı “dogankesers”. Aynı şekilde Twitter hesabı ise @dogankesers şeklinde.