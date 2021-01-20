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• 20 Ocak 2021 - 09:08 • Son Güncelleme:

Survivor Nagihan Karadere'yi gören tanıyamıyor

Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile tanınan kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere, yarışmanın ardından yaptırdığı estetiklerle büyük bir değişim yaşadı. Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamadı.

• 20 Ocak 2021 - 09:08 • Son Güncelleme:
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Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nagihan Karadere, değişimiyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki atlet, yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

2DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.

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Eşiyle yaşadığı sorunlar ve boşanma olayları ile gündeme gelen Nagihan Karadere estetikle tanınmaz hale geldi.

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Dudaklarını, göğüslerini ve burnunu yaptıran Karadere, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nagihan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı.

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'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.

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Bir çocuk annesi Nagihan Karadere, şimdilerde bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yapıyor.

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