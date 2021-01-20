• 20 Ocak 2021 - 09:08 • Son Güncelleme:
Survivor Nagihan Karadere'yi gören tanıyamıyor
Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile tanınan kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere, yarışmanın ardından yaptırdığı estetiklerle büyük bir değişim yaşadı. Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamadı.
• 20 Ocak 2021 - 09:08 • Son Güncelleme:
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Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nagihan Karadere, değişimiyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki atlet, yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.
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