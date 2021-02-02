• 02 Şubat 2021 - 20:36 • Son Güncelleme:
Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Steven Salam hayatı...
Survivor 2021 yarışması gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam biyografisi sıklıkla aranıyor. Başarılı oyuncu, yarışmalardaki performansıyla son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Steven Salam boyu ve kilosu kaç?
• 02 Şubat 2021 - 20:36 • Son Güncelleme:
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Steven Salam, Survivor yarışmasında gönüllüler takımında mücadele ediyor. Hızı ile diğer yarışmacılarında öne çıkardığı Survivor 2021 Steven Salam hayatına dair detaylar sorgulanıyor. Steven Salam kim, nereli?
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STEVEN SALAM KİMDİR?
Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de tamamladı. Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayollarıspor 'da forma giydi. 'Wakanda Forever' sloganı ile dikkat çeken Steven Salam, Survivıor'a neden katıldığını açıkladı
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SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?
Steven Salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.
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