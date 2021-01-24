• 24 Ocak 2021 - 01:16 • Son Güncelleme:
Survivor yeni bölüm fragmanı büyük şok! 'Devam etme şansın yok'
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yayınlanan son bölümünde ortalık adeta karıştı. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarının oynandığı yarışmada iki takım arasında ipler iyice gerildi. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı Çağrı'ya uyarıda bulundu. Öte yandan yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Acun Ilıcalı ise yeni bölüm fragmanında üzücü bir haberi açıkladı.
• 24 Ocak 2021 - 01:16 • Son Güncelleme:
1
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine sıçradı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim çıkardı.
3
5
7
9
10