• 31 Ocak 2021 - 22:26 • Son Güncelleme:
Survivor'da büyük şok! Emin'e kötü haber geldi...
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının yayınlanan son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunun oynandığı yarışmada kazanan takım belli oldu. Öte yandan Çağrı - Dora mücadelesinde büyük talihsizlik meydana geldi. Metin Kuş'un yaptığı açıklama ise Gönüllüler takımını derinden etkiledi.
• 31 Ocak 2021 - 22:26 • Son Güncelleme:
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Survivor dokunulmazlık yarışmasında kazanan takım belli oldu. Ünlüler takımı dünkü başarısına bir oyun daha ekleyerek konseye rahat gitmeye hak kazandı. Gönüllüler takımı ise bir aday daha çıkaracak.
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