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• 31 Ocak 2021 - 22:26 • Son Güncelleme:

Survivor'da büyük şok! Emin'e kötü haber geldi...

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının yayınlanan son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunun oynandığı yarışmada kazanan takım belli oldu. Öte yandan Çağrı - Dora mücadelesinde büyük talihsizlik meydana geldi. Metin Kuş'un yaptığı açıklama ise Gönüllüler takımını derinden etkiledi.

• 31 Ocak 2021 - 22:26 • Son Güncelleme:
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Survivor dokunulmazlık yarışmasında kazanan takım belli oldu. Ünlüler takımı dünkü başarısına bir oyun daha ekleyerek konseye rahat gitmeye hak kazandı. Gönüllüler takımı ise bir aday daha çıkaracak.

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Dün akşam yayınlanan bölümde Gönüllüler takımında eleme adayı Duygu olmuştu. Öte yandan bugünün eleme adayı birazdan belli olacak. Acun Ilıcalı oyun sonrası yaptığı açıklamada dokunulmazlık sembolünü İsmail Balaban'a verdi.

3METİN KUŞTAN AÇIKLAMA

METİN KUŞ'TAN AÇIKLAMA

Metin Kuş ise Gönüllülerin yanına gelerek üzücü haberi verdi. Metin Kuş, "Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm.

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Kötü bir kırığın var izin var bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filminde sonucu geldi dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin." ifadelerini kullandı.

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Emin ise yaptığı açıklamada, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi. Gönüllüler açıklama sonrası büyük şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

6KONSEYDE AÇIKLAMA

KONSEYDE AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu sene sakatlık kabusu yakamızı bırakmıyor. Maalesef Gönüllüler bir yarışmacı kaybettiler. Emin'in sakatlığı tahminimizin çok üstünde bir sakatlık.

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Survivor'da sakatlıklarla çok boğuştuk. Emin'in durumu Metin ağabeyden net olarak öğrendiğim şekilde anlatıyorum sağ dizinde kritik bir kırık var. Bu kırık ilerledikçe büyük diyor Metin ağabey ve ömür boyu sakat kalabilir.

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İyileşmesi minimum bir ay ama uzun sürede sporla bir alakası olamayacak. Bir tek bu konuda bizim için tartışma yok. Geçen sene Ersin ile aynı şeyi yaşadık. Şimdi de Emin için çok üzgünüz. '3 yıldır bu hayali yaşıyordum beni yollamayın lütfen' demiş.

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Ama maalesef sakatlık konusunda çok dikkatli olmamız lazım ve bir hayalin sonu.

10ÇAĞRI VE DORA ARASINDA TALİHSİZLİK

ÇAĞRI VE DORA ARASINDA TALİHSİZLİK

Öte yandan Çağrı ve Dora arasında büyük talihsizlik yaşandı. Oyun sırasında Çağrı'nın Dora'ya sert müdahalesi sonrası Dora'nın kaşı açıldı. Dora'ya oyun alanında Metin Kuş hemen müdahale etti. Dora ise yaptığı açıklamada, "Biz Gönüllüler olarak çizgimizi bozmayacağız. Parkurlarda cevabı vereceğiz" dedi.

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