Survivor'da büyük şok! Emin'e kötü haber geldi...

İyileşmesi minimum bir ay ama uzun sürede sporla bir alakası olamayacak. Bir tek bu konuda bizim için tartışma yok. Geçen sene Ersin ile aynı şeyi yaşadık. Şimdi de Emin için çok üzgünüz. '3 yıldır bu hayali yaşıyordum beni yollamayın lütfen' demiş.