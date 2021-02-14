Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor2021'de ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da Ünlüler takımı kendi arasında konseyde bir takım arkadaşının ismini yazmak için konseye gitti. En çok oyu alarak Survivor'da eleme adayı olan isim Ünlüler takımından Doğan bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylamanın ardından Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy aldı. Ve haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Doğan oldu