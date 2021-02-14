• 14 Şubat 2021 - 00:45 • Son Güncelleme:
Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor2021'de ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde yarışmacılar ilk olarak market ödülü için mücadele etti. Market ödülünün ardından Survivor'da hfatanın ilk dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti. Dokunulmazlığı kaybeden takım konseyde bir takım arkadaşının ismini yazdı. Peki Survivor 2021'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı kim oldu?
• 14 Şubat 2021 - 00:45 • Son Güncelleme:
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Survivor 2021 nefes kesen mücadeleleri ile devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk olarak Market ödülü için mücadele etti. Market ödülünde parkurda bir el arabasını yoldaki küpleri ve halkaları toplayacak iki yarışmacıdan biri atıcılık yaptı kıyasıya mücadelenin ardından kazanan takım market ödülünün sahibi oldu. Market ödülünün ardından Survivor gerçeği olan dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. İki takım dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Survivor dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.
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SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam ilk oynanan oyun olan market ödülünü kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Parkurda takım içi uyumun önemli olduğu market ödülünde skor 5-4'e geldi. Ünlülerden İsmail - Melis, Gönüllülerden Steven - Aleyna ikilisi atıcı olarak parkura çıktı. Aleyna - Melis karşılaşmasında geriden gelmesine karşı Aleyna oyunu alarak skoru 5-5 yaptı. Sonraki oyunda Melis - Steven mücadelesinde ise İsmail'in küpleri yanlış dizmesi sonucunda oyunu kaybetti. Ve Gönüllüler 6-5 öne geçti. Son oyunda ise Gönüllülerden Ayşe, Ünlülerden Merve atıcı olarak parkura çıktı. Bu oyunu da kazanan Gönüllüler, 5-4 geriden gelerek 7-5 market oyununu kazanan takım oldu.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık mücadelesin 9-8'lik skorla önde olan Ünlüler takımı bayrak yarışında Gönüllüler takımına kaybetti ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.
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