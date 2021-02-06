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• 06 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:

Tayfun Engin Çolak: Bakamıyorum çünkü beni engelledi

Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Engin Çolak, babasının bir ev aldıktan sonra mirasından feragat ettiğini söyledi. Annesi ise “Kabul etmemesi için mücadele verdim. Karşı taraf oğluna bir şişe süt almamıştır” dedi. Çolak, katıldığı programda babasıyla ilgili şaşırtan sosyal medya itirafında bulundu.

• 06 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün Uçankuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına konuk oldu. Çolak, programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Çolak, babası hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda “Babam bana Bursa’dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı. Ondan önce ‘İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım’ dedi. ‘İstemiyorum, ben annemle kalacağım’ dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti” demişti.

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Çolak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve ekledi: “Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım.” Çolak, sunucuların “Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bakamıyorum çünkü beni engelledi.”

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Çolak ayrıca annesinin hayat hikâyesini kitap haline getireceğini söyledi.

5ÇOCUĞUNA BİR ŞİŞE SÜT ALMADI

"ÇOCUĞUNA BİR ŞİŞE SÜT ALMADI"

Anne Ebru Çolak, yayına telefonla bağlandı ve oğlunun çok zor zamanlar yaşadığınu şu sözlerle anlattı; “İmza atmaması için çok mücadele verdim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık. Oğlumun babasıyla kopma noktası tazminat davasını kazanmamdan sonra başladı. Bu çocuğu 10 yaşına kadar ben büyüttüm. Karşı taraf bir şişe süt almadı. Neredeydi bu adam!”

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