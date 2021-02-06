• 06 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
Tayfun Engin Çolak: Bakamıyorum çünkü beni engelledi
Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Engin Çolak, babasının bir ev aldıktan sonra mirasından feragat ettiğini söyledi. Annesi ise “Kabul etmemesi için mücadele verdim. Karşı taraf oğluna bir şişe süt almamıştır” dedi. Çolak, katıldığı programda babasıyla ilgili şaşırtan sosyal medya itirafında bulundu.
• 06 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün Uçankuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına konuk oldu. Çolak, programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Çolak, babası hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda “Babam bana Bursa’dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı. Ondan önce ‘İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım’ dedi. ‘İstemiyorum, ben annemle kalacağım’ dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti” demişti.
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