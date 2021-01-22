MESUT YILMAZ
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Turgut Tunçalp ve Deniz Çakır'dan Sabina Toziya açıklaması
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Haşmet Façalı' karakterine canlandıran Turgut Tunçalp ile daha önce dizide rol alan Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde beyninde tümör olduğu ortaya çıkan ve tedavisine başlanan rol arkadaşları Sabina Toziya hakkında konuştu.
MESUT YILMAZ
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de aracının içinde görüntülendi.
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'SABİNA HEPİMİZİN ANNESİYDİ'
Rol arkadaşı Sabina Toziya için konuşan Tunçalp, "Sabina, yönetmenden oyuncusuna setteki çaycısına kadar hepimizin annesiydi. Çok üzüldük, Sabina şu anda Makadonya'da; en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye, ekipçe ona video çekip attık. Şimdiden onu çok özledim. İnşallah iyi olup dönecek" dedi.
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NE OLMUŞTU?
Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra normal servise çıkarılırken, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.
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SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ
Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.
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