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MESUT YILMAZ
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Turgut Tunçalp ve Deniz Çakır'dan Sabina Toziya açıklaması

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Haşmet Façalı' karakterine canlandıran Turgut Tunçalp ile daha önce dizide rol alan Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde beyninde tümör olduğu ortaya çıkan ve tedavisine başlanan rol arkadaşları Sabina Toziya hakkında konuştu.

MESUT YILMAZ
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de aracının içinde görüntülendi.

2SABİNA HEPİMİZİN ANNESİYDİ

'SABİNA HEPİMİZİN ANNESİYDİ'

Rol arkadaşı Sabina Toziya için konuşan Tunçalp, "Sabina, yönetmenden oyuncusuna setteki çaycısına kadar hepimizin annesiydi. Çok üzüldük, Sabina şu anda Makadonya'da; en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye, ekipçe ona video çekip attık. Şimdiden onu çok özledim. İnşallah iyi olup dönecek" dedi.

3OĞLU İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUM

'OĞLU İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUM'

Deniz Çakır ise önceki gün Kuruçeşme’de yeni saç modeliyle görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü konuşan oyuncu, “Yeni dizimiz başlayacak. Çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz” dedi.

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Gazetecilerin eski rol arkadaşı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 'Hayriye Ana'sı Sabina Toziya’yı sorması üzerine Çakır, “Çok üzgünüm. Oğlu süre sürekli görüşüyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur” diye temenni de bulundu.

5NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra normal servise çıkarılırken, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.

6SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.

7SENARYO REVİZE EDİLDİ

SENARYO REVİZE EDİLDİ

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece EDHO'nun 179. bölümünde Hayriye Çakırbeyli'ye veda edildi.

8ROL ARKADAŞLARINDAN SABİNAYA DESTEK

ROL ARKADAŞLARINDAN SABİNA'YA DESTEK

Sabina Toziya'nın rol arkadaşları Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik, Ceren Benderlioğlu ve Yunus Emre Yıldırımer de yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldu ve tüm takipçilerinden dua istedi.

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MESUT YILMAZ/ MİLLİYET

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