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• 16 Şubat 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan yeni poz

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı. Özilhan'ın "Biz" ifadelerini kullandığı gönderisi takipçilerinden ilgi gördü.

• 16 Şubat 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özilhan, eşi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen çiftten Yasemin Özilhan, gönderisine, "Biz" notunu düştü. Sosyetik isim, paylaşımına kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

3EN ÇOK GELEN SORU

"EN ÇOK GELEN SORU"

Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti. Emine ve Eda adında iki kızı olan sosyetik güzel, "Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusunu şu şekilde cevaplamıştı: 55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. İki ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim.

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Yasemin Özilhan, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.

5FAN KRİZİ KISA SÜRMÜŞTÜ

'FAN KRİZİ' KISA SÜRMÜŞTÜ

İzzet Özilhan'ın, geçtiğimiz aylarda Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğenmesinden sonra Yasemin Özilhan, eşini sosyal medya hesaplarından silmişti.

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Ezgi Öcel, İzzet Özilhan'ın fotoğraflarını beğenmesini, "Yine başladı büyük fanım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Özilhan, bir süre sonra yeniden eşini takibe almıştı.

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