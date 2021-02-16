• 16 Şubat 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan yeni poz
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı. Özilhan'ın "Biz" ifadelerini kullandığı gönderisi takipçilerinden ilgi gördü.
• 16 Şubat 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özilhan, eşi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen çiftten Yasemin Özilhan, gönderisine, "Biz" notunu düştü. Sosyetik isim, paylaşımına kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.
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"EN ÇOK GELEN SORU"
Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti. Emine ve Eda adında iki kızı olan sosyetik güzel, "Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusunu şu şekilde cevaplamıştı: 55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. İki ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim.
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