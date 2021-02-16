Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan yeni poz

"EN ÇOK GELEN SORU" Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti. Emine ve Eda adında iki kızı olan sosyetik güzel, "Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusunu şu şekilde cevaplamıştı: 55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. İki ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim.