2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine giren ve aynı sene kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile pozunu paylaştı.

Ayna karşısında çekilen karelerini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan Gamze Erçel, "Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim" notunu düştü.

"ÜÇ DELİ KIZ"

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, Ocak 2019'da hayatını kaybetmişti. 29 yaşındaki Erçel, bebeğine kanserden hayatını kaybeden annesinin adı olan 'Aylin Mavi' ismini vermişti.

Hande Erçel, annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme almıştı: Biz büyürken evde üç kızdık böyle... Üç deli kız... Sen aramızdan ayrılalı bir sene oldu, biz yine üç kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz.





"NASIL BİR SEVGİ BU?"

Takipçileriyle annelik deneyimlerini paylaşan Erçel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 11 aylık kızının fotoğraflarını eklemişti. Gamze Erçel, "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" ifadelerini kullanmıştı.