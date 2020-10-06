06.10.2020 - 11:07 |
Gamze Erçel'den Aylin Mavi paylaşımı
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 10 aylık kızı Aylin Mavi ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Erçel'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı.
2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. 28 yaşındaki Erçel, önceki gün 10 aylık kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Gamze Erçel'in "Kızım" notunu düştüğü paylaşım 600 binin üzerinde beğeni aldı. Oyuncu Hande Erçel ise ablası ve yeğeninin fotoğrafına "İki mavi" notunu düştü.