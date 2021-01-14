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14.01.2021 - 07:00 |

Gel keyfim gel!

İstanbul cemiyet hayatının en renkli simaları arasında yer alan Eda Taşpınar, karantina günlerini Şile’de geçiriyor.

Gel keyfim gel!
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İstanbul cemiyet hayatının en renkli simaları arasında yer alan Eda Taşpınar, karantina günlerini Şile’de geçiriyor. Orman içinde kaldıkları kütük evlerinde doğanın tadını en iyi şekilde çıkaran Eda Hanım’a, arkadaşı Serhat Tuncay da eşlik ediyor. Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar, karenin altına “Yakışıklım ve ben” notunu düştü.

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