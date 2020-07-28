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HaberlerMagazin Haberleri 'Gerçeğin Peşinde' yakında Star TV’de
28.07.2020 - 12:50 |

'Gerçeğin Peşinde' yakında Star TV’de

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ın üstlendiği, sunuculuğunu ise Serap Paköz'ün yaptığı 'Gerçeğin Peşinde' yeni sezonda Star TV'de izleyici karşısına çıkacak.

'Gerçeğin Peşinde' yakında Star TV’de
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Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey de katkı sağlayacak.

 

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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