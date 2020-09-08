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08.09.2020 - 10:42 |

Gökhan Töre çocuk mağazalarını gezdi

Futbolcu Gökhan Töre, önceki gün mimar eşi Buket Büyükdere’yle birlikte Zorlu AVM’de görüntülendi.

Gökhan Töre çocuk mağazalarını gezdi
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Önümüzdeki aylarda baba olmaya hazırlanan Gökhan Töre, eşiyle çocuk mağazalarını gezdi. Çift, alışverişin ardından yakın arkadaşlarıyla buluşup akşam yemeği yedi.

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Cadde Yazarları

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