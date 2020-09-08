08.09.2020 - 10:42 |
Gökhan Töre çocuk mağazalarını gezdi
Futbolcu Gökhan Töre, önceki gün mimar eşi Buket Büyükdere’yle birlikte Zorlu AVM’de görüntülendi.
Önümüzdeki aylarda baba olmaya hazırlanan Gökhan Töre, eşiyle çocuk mağazalarını gezdi. Çift, alışverişin ardından yakın arkadaşlarıyla buluşup akşam yemeği yedi.
Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.