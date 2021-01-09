'Gönül Dağı'nda izleyiciye özel şarkı

'Gönül Dağı', ilk bölümden itibaren diziye büyük ilgi gösteren izleyicilerine 2021 sürprizi hazırladı. Geçtiğimiz bölümlerde yapılan ses yarışmasında Neşet Ertaş ustanın “Bahça Duvarından Aştım” eseriyle birinci olan Selami (Eser Eyüboğlu), 11. Bölümde, yepyeni bir şarkıyla ekranlara geliyor. Sözleri Gönül Dağı’nın senaristi Ali Asaf Elmas’a, bestesi dizinin müziklerini hazırlayan Mayki (Murat Başaran)’a ait olan “Vurgunum Dercesine” adlı şarkı, Gönül Dağı izleyicilerine özel yapıldı. Eseri, oyunculuğunun yanı sıra müzisyenliğiyle de izleyicilerden tam not alan Eser Eyüboğlu yorumladı.

İzleyicilerin 9 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1’de seyredecekleri yeni bölümde dinleyecekleri şarkıya bir de klip çekildi. Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün’ün rol aldığı dizinin 11. Bölümü ise 9 Ocak Cumartesi saat 20:00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.