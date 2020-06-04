Goosebumps: Canavarlar Firarda konusu nedir? Goosebumps: Canavarlar Firarda oyuncular kimler, film ne zaman çekildi?

Goosebumps: Canavarlar Firarda filmi 27 Kasım 2015 tarihinde vizyona girdi. Bu akşam ATV ekranında izleyici ile buluşacak olan Goosebumps Canavarlar Firarda filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Goosebumps Canavarlar Firarda filmi hakkında merak edilenler...



GOOSEBUMPS: CANAVARLER FİLMİ KONUSU NEDİR?



Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır. Ancak Zach, Hannah’nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

GOOSEBUMPS: CANAVARLER FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?

Jack Black – R. L. Stine



Dyan Minnette – Zach Cooper



Odeya Rush – Hannah



Ken Marino – Coach Carr



Kumail Nanjiani – Foreman