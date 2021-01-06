06.01.2021 - 11:56 |
Görkem Sevindik: Adana'nın bendeki yeri ayrı
Oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.
Adana’nın 99’uncu kurtuluş yıldönümünü, Adana Demirspor forması giyerek heyecanını yaşayan Görkem Sevindik, Vadistanbul'da dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan, Sevindik, “Adana'nın bendeki yeri ayrı, bugün Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş günü" dedi. Muhabirlerin "Yeni dizinizin fragmanına tepkiler nasıldı?" sorularına ise ‘’Yakın arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldık, heyecanlıyız"’ yanıtını verdi