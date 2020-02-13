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13.02.2020 - 07:00 |

Görkemli düğün

Turizmci Yusuf Yazdan ve iletişim uzmanı Miray Gürbey, CVK Park Bosphorus’ta gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Görkemli düğün

Turizmci Yusuf Yazdan ve iletişim uzmanı Miray Gürbey, CVK Park Bosphorus’ta gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. 500 davetlinin katıldığı gecede çiftin şahitliğini; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Berhan Şimşek, Yaşar Aktürk ve Fatih Kıral yaptı. Ebru Gündeş de şarkılarıyla düğüne renk kattı. Çiftin sergilediği Azeri düğün dansı ve Ritüel Kafkas Halk Dansları Topluluğu’nun şovu konukların beğenisini kazandı. Balayını Dubai’de yapacak ikiliyi bu mutlu günlerinde; Fatih-Esra Öztürk, Alev-Yaşar Aktürk, Mete-Neylan Vardar, Şükran-Emil Güzeliş, Aslı-Bora Pehlivanlar, Yelda-Umut Güral, Pınar-Aşkın Tuna, Oya-Harun Gençoğlu ve Mithat-Çiğdem Erdem, yalnız bırakmadı.

12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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