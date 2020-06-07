Güler Misin Ağlar Mısın filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Güler Misin Ağlar Mısın konusu ve oyuncuları

Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oynadığı 1975 yapımı Güler Misin Ağlar Mısın filmi bu akşam ekranlara geliyor. Peki Güler Misin Ağlar Mısın filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve yönetmeni...



GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayserili iş adamı Cemal, Kuşadası’nda bir otel işletmektedir. Otelde resepsiyonist olarak çalışan Metin ile inşaatta çalışan Zeki ise ayrılmaz iki dosttur. Metin, Rasim ustanın kızı Aysel ile evlenmeyi planlar. Cemal, daha çok para kazanmak için mini bir golf tesisi kurmak ister ve tesisin başına Metin’i geçirmeyi düşünür. Fakat tesisin yapılabilmesi için Rasim ustanın evinin yıkılması gerekmektedir. Durum karşısında Zeki ve Metin Cemal’e karşı çıkar ve evsiz kalan Rasim ustaya denizde yüzen bir ev yaparlar. Cemal tesisin kurulması için plan yaparken köyden gelen bir misafir her şeyi değiştirecektir.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN OYUNCULARI KİMLER?

Güler misin Ağlar mısın filmi kadrosunda bulunan isimler: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Fatma Belgen, Kadir Savun, Ali Şen, Neriman Köksal, Ali Cağaloğlu, Gönül Genç, Orhan Aydınbaş, Erhan Dilligil, Baykal Kent

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Güler Misin Ağlar Mısın filmi Kuşadası’nda çekildi.