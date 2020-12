Gülşen kimdir? Gülşen kaç yaşında, nereli? İşte, Gülşen biyografisi...

Türkiye'nin başarılı sanatçılarından olan Gülşen, 1995'te sahne aldığı bir yerde keşfedildi. Ardından 1996 yılında ilk albümü olan Be Adam'ı çıkardı ve çok beğenildi. Şarkılarıyla Türkiye listelerinde bir numarada yer aldı. Kariyerinin bir döneminden sonra kendi şarkılarını kaleme aldı. İşte, Gülşen'in hayatı...

GÜLŞEN KİMDİR?

Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gülşen, Şehremini Lisesi'ni bitirdi. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı sırada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bıraktı. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi aldı ve Raks Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de birkaç yıl müzikal kariyerine ara verdi. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.

Şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı hazırladı. 2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Daha önce 1996 - 2000 yılları arasında da Murat Varol ile evli kaldı. Başarılı şarkıcı 2016 yılından bu yana Ozan Çolakoğlu ile evlidir. Çiftin bir de kızı bulunuyor.