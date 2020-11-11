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11.11.2020 - 16:13 |

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında?

Hacı Sabancı sevgilisi Nazı Kayı'ya evlilik teklif etti. Magazin gündemine gelen haberden sonra Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın yaşamı araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı kimdir, kaç yaşında?

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında?
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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı 2017 yılından beri aşk yaşıyorlar. Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlenme teklif etti. Kayı ise Sabancı'ya “Evet” cevabını verdi. Peki Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında? İşte Hacı Sabancı'nın yaşamı...

NAZLI KAYI KİMDİR?

Nazlı Kayı 1992 yılında doğdu. İlk, orta eğitimini Bursa'da tamamlayan Nazlı Kayı lise eğitimini İstanbul'da Koç Lisesi'nde tamamladı. Ardından da üniversite için Londra'ya gitmiş. İlk yıl Foundation Queen Mary University Of London'da eğitim gören Nazlı Kayı, daha sonra University Of Westminster'da hukuk okudu ve mezun oldu.

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

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