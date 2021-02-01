HADİSE’DEN SERTTAŞ’A GÖNDERME

‘İbo Show’da, geçtiğimiz gün ilginç anlar yaşandı. Konuklardan Bülent Serttaş’ın oryantal Didem’in dans ettiği sırada bakışlarını başka yöne çevirmeye çalışması olay oldu. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan şarkıcıya, Hadise tepki gösterdi. Didem Kınalı’nın dans video’larını Instagram’dan paylaşan şarkıcı, “Dans sanattır ve alkışlanır” diye yazdı. Serttaş’ın bu hareketi Twitter’da gün boyunca gündem oldu. 2. Sayfa’ya konuşan Kınalı, “Büyük saygısızlık. Hiç yakıştıramadım” açıklamasını yaptı.