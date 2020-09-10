Halil Kumova kimdir, neden öldü? Halil Kumova biyografisi...

Halil Kumova hayatını kaybetti. Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Halil Kumova, hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi duran oyuncu kurtarılamadı.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

23 Mart 1956’da Bursa’da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol aldı.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.