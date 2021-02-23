Halil Polat kimdir, kaç yaşında? Halil Polat biyografisi

Halil Polat kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programının konuğu olan Halil Polat O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansın ardından iki yılı Seda Sayan'ın vokalistliğini yaptı. Sonrasında ilk bestesini Vuramam Sana adlı şarkı ile yaptı. İşte Halil Polat hakkında merak edilenler...

HALİL POLAT KİMDİR?

Halil Polat O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Halil Polat, Araftayım şarkısını seslendirdi. Halil Polat, 11 Ekim 1991 tarihinde Gaziantep Kilis'te doğdu. O Ses Türkiye Yarışması'ndaki finalisti olan ve sonrasında usta sanatçı Seda Sayan'a iki yıl vokalistlik yapan Halil Polat, kendine ait sözü ve besteleri bulunmaktadır.

Halil Polat, O Ses Türkiye Yarışması'nda Seda Sayan'ın finalisti olarak karşımıza çıkmıştı. Şarkıcı olan Polat, ilk bestesini Vuramam Sana ile yaptı.