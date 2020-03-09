Hande görmesin!

Hande Ataizi’yle boşandıktan sonra ortalarda görünmeyen Benjamin Harvey, önceki gün Bebek Parkı’ndaydı. Bir erkek arkadaşıyla sohbet eden Harvey, oğlu Leon’un kaydırakta yaptığı tehlikeli hareketleri görmedi. Bir ebeveynin uyarmasıyla çocuğunun yanına giden Harvey, gün boyu onu izledi. Ataizi’nin bu fotoğrafları gördükten sonra nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.



