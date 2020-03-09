MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hande görmesin!
09.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Hande görmesin!

Hande Ataizi’yle boşandıktan sonra ortalarda görünmeyen Benjamin Harvey, önceki gün Bebek Parkı’ndaydı.

Hande görmesin!

Hande Ataizi’yle boşandıktan sonra ortalarda görünmeyen Benjamin Harvey, önceki gün Bebek Parkı’ndaydı. Bir erkek arkadaşıyla sohbet eden Harvey, oğlu Leon’un kaydırakta yaptığı tehlikeli hareketleri görmedi. Bir ebeveynin uyarmasıyla çocuğunun yanına giden Harvey, gün boyu onu izledi. Ataizi’nin bu fotoğrafları gördükten sonra nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

8 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Didem Balçın evliliğe ilk adımı attı!

Didem Balçın evliliğe ilk adımı attı!

Kadının gücü

Kadının gücü

KORONAVİRÜS BALAYINI ETKİLEDİ

KORONAVİRÜS BALAYINI ETKİLEDİ

İKİ YILLIK ŞEFLİK YOLU

İKİ YILLIK ŞEFLİK YOLU

Sıradaki Haber