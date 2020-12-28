Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları kim? İşte, Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu...

Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi, üç küçük arkadaşın büyücülük okulunda ve kendi hayatlarında başlarına gelenleri anlatıyor. Ancak film genellikle Harry adındaki genç büyücüyü ele alıyor. Çıktığı günden bu yanan ilgiyle tekrar tekrar izlenen Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi artık TV ekranlarında yayımlanıyor. İşte, detaylar...

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI KONUSU

1981'in sonlarında, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu profesörleri Albus Dumbledore ve Minerva McGonagall ile okul çalışanı Rubeus Hagrid, Harry Potter adlı yetim kalmış bir bebeği, geriye kalan son akrabaları olan Dursley ailesinin yanına bırakırlar. On yıl sonra Harry, kendisini sevmeyen Dursleylerle birlikte yaşamaya çalışmaktadır. Ailecek gittikleri hayvanat bahçesinde istemeden bir kazaya neden olduktan sonra baykuşların getirdiği mektuplar almaya başlar. Dursleyler daha fazla mektup gelmemesi için ıssız bir adaya kaçtıktan sonra, Hagrid ortaya çıkar ve Harry'ye aslında bir büyücü olduğunu ve Dursleylerin isteğinin aksine Hogwarts'a kabul edildiğini söyler. Büyücü üniforması, asa ve baykuş gibi okul ihtiyaçlarını alması için Diagon Yolu'na götürdüğü Harry'ye geçmişi hakkında bilgi verir; Harry, kötü niyetli ve çok güçlü bir büyücü olan Lord Voldemort'un yaptığı Ölüm Laneti nedeniyle ölen bir büyücü ve bir cadının oğludur. Bu büyüden sağ kurtulan tek kişi olan Harry, büyücü dünyasında "Sağ Kalan Çocuk" olarak tanınır.

Harry daha sonra Hagrid'le birlikte King's Cross Tren İstasyonu'na gider ve Hogwarts'a giden trene biner. Trende kısa sürede yakınlaştığı Ron Weasley, anne babası muggle olan zeki cadı Hermione Granger ve okula vardığında zengin bir büyücü aileye mensup olan ve ilk görüşte tartışma yaşadığı Draco Malfoy ile tanışır. (Muggle büyücü olmayan anlamına gelen bir kelimedir.) Okula gelen öğrenciler Büyük Salon'da toplanır ve tüm birinci sınıflar Seçmen Şapka tarafından dört binaya ayrılır: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin. Seçmen Şapka, Harry'yi önce Draco ile birlikte Slytherin'e yerleştirmeyi düşünse de daha sonra Ron ve Hermione ile birlikte Gryffindor'a yerleştirir. Macera bundan sonra başlar...

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Daniel Radcliffe

Rupert Grint

Emma Watson

John Cleese

Robbie Coltrane

Warwick Davis

Richard Griffiths

Richard Harris

Ian Hart

John Hurt

Alan Rickman

Fiona Shaw

Maggie Smith

Julie Walters