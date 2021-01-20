Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme şaşırttı!

Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla- Hazer Amani çifti 10 ayda ayrılmış, önceki gün de anlaşmalı olarak tel celsede boşanmışlardı. "Söyleyecek bir şey yok" diyen Hazer Amani dün manidar bir dövme yaptırdı.

"SANA KIZGIN DEĞİLİM"

Ünlü şef, "Baktım sana kızgın değilim. Kırgın değilim. Dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim" dizelerini koluna yazdırdı.

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.