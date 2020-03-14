‘Hazırlanmam 4 saat sürdü’

Oyuncu, “Bu geceye hazırlanmam yaklaşık dört saat sürdü. Güzel bir iş çıkardık. Mutluyum. Kadınlar için bir şeyler yapmak benim için çok önemli” dedi. Sinema filmi teklifleri aldığını söyleyen Şahin, “Bu beni çok mutlu ediyor. Sinema filmlerinde yer almak çok önemli ve değerli. Önümüzdeki süreçte başka planlarım da var. Hepsini birlikte değerlendireceğim” şeklinde konuştu.