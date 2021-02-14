HOLLYWOOD’UN TAZE AŞIKLARI...
2020 yılı boyunca dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta etkinliklere ara verildi ama aşka değil! 2020’nin son günlerinde kıvılcımlanan duygular, 2021’de aşk olarak alevlendi
Brian Austin, dansçı Jenna Dewan’dan boşandıktan sonra aradığı aşkı bir başka dansçıda buldu. Sharna Burgess ile henüz birkaç haftadır aşk yaşayan aktör, birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilan etti. Hawaii’ye tatile giden ikili, dostlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.
İddialar doğruymuş
People dergisi tarafından ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanını alan Michael B. Jordan, model Lori Harvey ile Noel zamanı bir aradaydı. Haklarında çıkan aşk iddialarını doğrulayan ikili, birlikte fotoğraflarını sosyal medyada hesaplarından sürekli paylaşıyor.
Çok mutlular
Şüphesiz 2021’in en bomba aşkı Harry Styles ve Olivia Wilde oldu. Montecito’daki bir düğünde yakınlaşan ikili, daha sonra Wilde’ın yönettiği Styles’ın başrolünü oynadığı ‘Don’t Worry Darling’ filminin setinde el ele görüntülendi. Çok mutlu oldukları konuşulan çiftten Wilde, 2020 yılının başlarında dokuz yıllık sevgilisi Jason Sudeikis’ten ayrılmıştı.
İlanı aşk etti
2004 ve 2017 yıllarında başından iki evlilik geçen Justin Hartley, 2020’nin son dakikalarında kendisi gibi oyuncu Sofia Pernas’a duyduğu aşkı Instagram’a taşıdı.
Los Angeles’ta yeni yılı karşılayan ikili, karantina sürecini de birlikte geçirdi.