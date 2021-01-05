Hükümsüz konusu nedir? EXXEN Hükümsüz dizisi oyuncuları kim? İşte, Hükümsüz oyuncu kadrosu...

TV8 ekranlarında ilk bölümü yayımlanacak olan Hükümsüz, EXXEN platformunda izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı, Hükümsüz dizisinin 5 Ocak akşamı TV8'de seyirci ile buluşacağını bildirdi. Peki, Hükümsüz oyuncu kadrosunda kimler var?

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ KONUSU

Kadına şiddet konusu büyük ölçüde dizide ele alınıyor. Dizinin sloganı "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklindedir. Katledilen hayallerin hikayesi anlatılıyor. Esma babasının hukuk bürosunun ikinci patronu olan güzel, hırslı ve güçlü bir kadındır. Filiz ise inatçı ama kırılgan bir avukat adayı… Bir cinayet bu iki farklı kadının yollarını kesiştirecek. Peki ama nasıl?

HÜKÜMSÜZ OYUNCU KADROSU

Heyecan yaratan dizinin oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy, Mehmet Ulay, Ruhsal Öcal, İsmail Hacıoğlu, Şebnem Doğruer, Pınar Bibin bulunuyor.