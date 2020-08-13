MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hümeyra’nın acı günü
13.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Hümeyra’nın acı günü

Usta oyuncu ve yorumcu Hümeyra ve merhum Mithat Bigat’ın oğlu metin yazarı Sadık Bigat, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Hümeyra’nın acı günü
ABONE OL
UMUT ÜNVER

 

Teşvikiye’deki evinde kalp krizi geçirerek vefat eden Sadık Bigat, Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Oğlu Sadık Bigat’ın cenaze namazına yakınlarının kolunda gelen Hümeyra, ayakta durmakta güçlük çekti. Usta oyuncu, gelini Serra Bigat ile yan yana oturarak, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye; Halit Ergenç, Ahmet Mümtaz Taylan, Berna Yılmaz, Özge Özpirinçci, Çağan Irmak, Serkan Altunorak, Berrak Tüzünataç, Gonca Vuslateri, Onur Saylak, Engin Öztürk ve Boran Kuzum gibi isimler de katıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Havluya gerek duymadı

Havluya gerek duymadı

Romantik çift

Romantik çift

Meydan okudu

Meydan okudu

Kitap kurdu

Kitap kurdu

Sıradaki Haber