Hümeyra’nın acı günü

Teşvikiye’deki evinde kalp krizi geçirerek vefat eden Sadık Bigat, Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Oğlu Sadık Bigat’ın cenaze namazına yakınlarının kolunda gelen Hümeyra, ayakta durmakta güçlük çekti. Usta oyuncu, gelini Serra Bigat ile yan yana oturarak, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye; Halit Ergenç, Ahmet Mümtaz Taylan, Berna Yılmaz, Özge Özpirinçci, Çağan Irmak, Serkan Altunorak, Berrak Tüzünataç, Gonca Vuslateri, Onur Saylak, Engin Öztürk ve Boran Kuzum gibi isimler de katıldı.