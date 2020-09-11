Hüseyin Karadayı ile Gizem Güreşen boşandı

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2013 yılında dünyaevine giren Gizem Güreşen ile Hüseyin Karadayı, yedi yıllık evliliklerini iki hafta önce karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.

Yeni hayatına Datça’da aldığı evinde geçiş yapan Karadayı, burada müzik çalışmalarına ağırlık verecek. Güreşen ise evliyken oturdukları Tarabya’daki evde yaşamaya devam edecek.