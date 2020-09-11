MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hüseyin Karadayı ile Gizem Güreşen boşandı
11.09.2020 - 10:29 |

Hüseyin Karadayı ile Gizem Güreşen boşandı

DJ ve prodüktör Hüseyin Karadayı ile milli voleybolcu Gizem Güreşen'in yedi yıllık evliliği bitti.

Hüseyin Karadayı ile Gizem Güreşen boşandı
ABONE OL

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2013 yılında dünyaevine giren Gizem Güreşen ile Hüseyin Karadayı, yedi yıllık evliliklerini iki hafta önce karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.

Yeni hayatına Datça’da aldığı evinde geçiş yapan Karadayı, burada müzik çalışmalarına ağırlık verecek. Güreşen ise evliyken oturdukları Tarabya’daki evde yaşamaya devam edecek.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir ödül daha

Bir ödül daha

Hasret bitiyor

Hasret bitiyor

‘Kızım oyuncu olabilir’

‘Kızım oyuncu olabilir’

Genç sanata destek

Genç sanata destek

Sıradaki Haber