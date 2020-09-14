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14.09.2020 - 12:52 |

İbo Show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses ekranlara dönüyor...

İbrahim Tatlıses'in sunumu ile İbo Show ekranlara geri dönüyor. 90'lı yıllarda başlayan İbo Show çeşitli kanallarda uzun yıllar yayınlanmıştı. İbrahim Tatlıses hayranları 2020 yılı İbo Show'un ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Tarih belli oldu mu?

İbo Show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses ekranlara dönüyor...
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İbo Show yeni başlıyor. 2020 yılı İbo Show STAR TV ekranında izleyici ile buluşacak. İbrahim Tatlıses'in sunumu ile İbo Show'u merakla bekleyen izleyici yeniden müzik şöleni yaşayacak. Programın başlama tarihi ise henüz belli olmadı. İbo Show yeni sezonda ekranda olacak.

9 yıl aradan sonra STAR TV'de yayınlanmaya başlayacak olan İbo Show doksanlı yıllarda reyting rekorları kırmıştı. Ünlü konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses daha önceki programlarda komedi skeçlerine de yer veriyordu. Yeni dönemde programın formatı nasıl olacak merak konusu.

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