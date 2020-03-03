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03.03.2020 - 12:30 |

İbrahim Büyükak'tan 'Bayi Toplantısı' teşekkürü

Yeni filmi 'Bayi Toplantısı' ile sevenleriyle sinema ekranlarında buluşan İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

İbrahim Büyükak'tan 'Bayi Toplantısı' teşekkürü

Koşar adım meydan katında bulunan bir restorana giden İbrahim Büyükak, "Katılmam gereken bir toplantı var. Malum İstanbul trafiğinden dolayı biraz geç kaldık, o yüzden hızla oraya gidiyorum" dedi.

Yeni filmi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükak,  Filmi izleyenlerden aldığımız geri dönüşler, eleştiriler çok güzel, hepimizi çok mutlu etti. Zaman ayıran ve bizi izlemeye giden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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