İlk Öpücük filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? İlk Öpücük ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?



Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur; ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.



İLK ÖPÜCÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Beyti Engin, Hayrettin Karaoğuz, Sadi Celil Cengiz, Erol Aksoy, Gamze Karaduman.

YÖNETMEN: Murat Onbul