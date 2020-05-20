20.05.2020 - 19:54 |
İlk Öpücük filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? İlk Öpücük ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?
2017 yapımı İlk Öpücük filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Peki izlemeyenlerin merakla araştırdığı İlk Öpücük filminin konusu nedir ve başrol oyuncuları kimler? İşte çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye ve Gölyazı beldelerinde gerçekleştirilen romantik komedi türündekiİlk Öpücük filmi hakkında merak edilenler...
İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur; ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.
İLK ÖPÜCÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Beyti Engin, Hayrettin Karaoğuz, Sadi Celil Cengiz, Erol Aksoy, Gamze Karaduman.
YÖNETMEN: Murat Onbul
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.