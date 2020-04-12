BU NEYİN ŞANTAJI

Ece Erken, Twitter’dan yaptığı açıklamada evli ve iki çocuk babası sevgilisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrıldığını söyledi. Erken, uğruna sunuculuğunu yaptığı programdan istifa etmek zorunda kaldığı ve ‘yuva yıkan kadın’ konumuna düştüğü ilişkisinin bittiğini, “Ben hatalıydım, hatamdan döndüm, ayrıldım” sözleriyle açıkladı, ama iş işten geçti. Zamanlamada hata yapan Erken, “Herkes kendi önünü süpürsün. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi... Bence aynaya bakın, kendinizden utanın” diye sözlerine devam etti.

Bu konuda haklısın Ece, herkes kendi önünü süpürmeli... Sen ne kadar haklı olduğunu savunsan da, halkın gözünde hep başkalarını eleştirdiğin şekilde, evli bir adamla ilişki yaşadın. Aşka saygım sonsuz.... Ancak olması gereken, hayatındaki insanı çıkardıktan sonra, yüreğinin götürdüğü yere gitmektir. Sen de Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanmasını beklemeli ve ondan sonra aşkını yaşamalıydın. Emin ol, o zaman kimsenin gıkı çıkmazdı. Sen de bir zamanlar evliydin ve bu yoldan geçtin. Aynı şey senin başına gelseydi, ne yapardın, nasıl tepki verirdin Ece? Mesela eşinin sevgilisi gecenin bir yarısı senin evine gelse, otoparkında otomobilinin aynasını kırsa?

Bir de “Geçmişi elimde” diye yazmışsın Şafak Mahmutyazıcıoğlu için... Bu şantajvari mesaj, biraz kafamızı karıştırdı. Ne yaptın, gizlice görüntüsünü ya da ses kaydını mı aldın ileride kullanmak üzere? Mesela senden ayrıldıktan sonra eşine, evine, dönerse o elindeki geçmişle mi çıkacaksın karşısına? Ayrıca bu kadar kısa süredir birlikte olduğun birinin geçmişi nasıl elinde oluyor? Ya da biz kısa bir süredir birlikte olduğunuzu biliyoruz! O da mı yalan?

BU POZLARIN AMACI NE?

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz ve herkesin evine kapandığı şu günlerde, can sıkıntısından kimi kendini aktiviteye, kimi film izlemeye, kimi kitap okumaya, kimi de yemek yapmaya verdi. Tabii birçok akım da aldı başını gitti. Bunlardan biri de moda tutkunları tarafından başlatılan Quarantine Pillow Challenge...

Eda Taşpınar, Şeyma Subaşı, Dila Tarkan ve Tuğçe Aral gibi ünlü isimler, yastıkla poz verip sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Akıma karşı değiliz elbet ama anlamı ya da bir eğlencesi olana... Yastıktan elbise yapıp bunu paylaşmak, kime ne kazandırıyor ve amaç nedir ben çözemedim... Bilen, anlayan varsa beri gelsin ve beni aydınlatsın.

Binlerce genç, hatta çocuk denecek yaşta takipçiniz var arkadaşlar! Milyon takipçili sosyal medya hesaplarınızı acaba biraz daha faydalı, hatta rol model olacağınız işler için mi kullansanız acaba?

EBRU GÜNDEŞ ÖRNEK OLMALI!





Ünlü isimlerin konserleri, koronavirüs nedeniyle birer birer iptal oldu. Bu durum, sanatçılardan çok aslında orkestralarındaki müzisyenleri, teknik ekibi, kuaförleri ve makyözleri etkiledi. Ebru Gündeş, şu zor günlerde, konser başı ücret verdiği 30 kişilik ekibine el uzattı. Ekipteki herkesin hesabına 4’er bin TL yatıran sanatçı, 120 bin TL’yi gözden çıkardı. Bu durum ne kadar devam eder bilemem ama Gündeş’in alkışlanacak hareketini diğer sanatçıların da yapması gerekiyor. Neden mi? Çünkü onların 50-250 bin TL arasında para aldıkları konserlerde, arkasında çalan müzisyenler, vokaller, teknik ekip vs. 500 TL, bilemedin bin TL alıyor. Yani devede kulak misali...