Fesatlar yine iş başında

Sıla, geçtiğimiz günlerde Instagram’dan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluştu. Koronavirüs nedeniyle evde olan birçok sanatçı gibi o da online konser verdi sevenlerine... Ancak yayın bittiğinde telefonunu kapatmayı unuttu Sıla...

Koltukta derin bir nefes alıp arkasına yaslandığı, “Oh bitti, kurtuldum” şeklinde yorumlanan hareketi ve yayının açık olduğunu fark ettiğinde yüzünün panik ifadesi, yayına damgasını vurdu. Bazı takipçileri Sıla’yı samimiyetsizlikle suçladı. Bazıları “Zorla mı canlı yayın yapıyorsun?” dedi hatta o sırada, Sıla’nın olaylı ayrıldığı eski sevgilisi Ahmet Kural’a destek mesajları yağdı Twitter’da...

Tuhaflık diz boyu!

Birincisi, yayın bittikten sonra Sıla’nın yüzündeki ifade bende, ‘Kazasız belasız atlattık, oh be!’ düşüncesi yarattı ki heyecanlandığımız önemli bir toplantıyı başarıyla tamamladığımızda bizler de bir oh çekmez miyiz?

İkincisi, diyelim ki Sıla canlı yayın sırasında sıkıldı; olamaz mı? Niye herkes her şeyi üzerine alıyor? Niye her şey bu kadar kişisel? Senden mi sıkıldı sanıyorsun?

Hakkında o kadar eleştiri yapılınca Sıla da bu duruma cevap vermek zorunda kaldı. Heyecanla, şevkle, şifa niyetine yaptığı canlı yayında yaşananların kötü niyet içermediğini söyledi ve ekledi: “Ah o fesat beri durur mu fesat!” Evet bazı fesatlar var ki, her durumu fırsata çevirmek için atakta bekliyor!

Haklı, çünkü herkes her şeyi kendine özel sanıyor...

EVDE KAL, MÜZİKLE KAL

Demirören Medya olarak, koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu zor günlerde, insanların yüzünü gülümseten bir sosyal sorumluluk projesine imza attık. Sosyal medyada ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ sloganıyla, ünlü isimleri, sevilen şarkılarını evlerinde yaptıkları canlı yayınlarla, hayranlarıyla buluşturduk.

İnsanların evlerinde kalmalarının önemini vurguladığımız bu anlamlı projenin ilk konuğu Ferhat Göçer’di. Sosyal medya yayınıyla binlerce kişiye ulaşan sanatçı, bir sonraki konser için Nükhet Duru’yu destek olmaya çağırdı. Ardından Cem Belevi ve Aslı Hünel gibi isimler de evlerinden, sevenlerine hit parçalarını seslendirerek, diğer sanatçı arkadaşlarını davet etti ve bu sosyal sorumluluk projesini sürdürdü.

Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarından yapılan bu yayınlar sayesinde, evden çıkamayanlara, bir nebze olsun eğlenceli dakikalar yaşatmak güzel bir duygu... Bu konuda bize destek olan tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum.

BURASI ER MEYDANI!

Geçtiğimiz yaz yani elimizi kolumuzu sallayarak gezdiğimiz günlerde, Cem Adrian’ı Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde dinlemiş ve binlerce dinleyicisi gibi ben de performansına hayran kalmıştım. Bazı isimlerin davetiye dağıtarak insan topladığı Harbiye’yi günler öncesinden biletleri tükenerek alnının akıyla tıklım tıklım doldurmuştu sanatçı... Hafta içi onun da Instagram üzerinden ev konseri vereceğini duyunca aldım telefonumu elime. Adrian, Ankara’da evinden mini bir konser verdi bizlere ve anlık izleyici sayısı 42 bindi. O bile şaşırdı duruma ve “Hayatım boyunca bu kadar geniş bir kalabalığa konser vermedim” dedi.

Bu arada mini konser harikaydı, birkaç şarkı daha söyleseydi fena olmazdı... Bittikten sonra görüntülerini YouTube kanalına yükledi ve orada da iki gün içinde izlenme sayısı 600 bine yaklaştı. Arkalarında dev bir orkestra, yanlarında vokalistleri olmadan, çıplak sesle şarkılarını söyleyen sanatçılar sayesinde bu ev konserleri sosyal medyayı bir anlamda er meydanına dönüştürüverdi. Eh, canlı canlı şarkı söylemek herkesin harcı değil tabii! Söyleyebilen var, söyleyemeyen var...