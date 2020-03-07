DİVA’YA NİYET DÖRTLÜYE KISMET

Yakın arkadaşlar Demet Akalın, Cansu Kurtçu, Işın Karaca ve Deniz Seki bir araya gelip, söz ve müziği Kurtçu’ya ait ‘Alâ’ adlı yeni bir şarkı seslendirdi. Parçanın klibini de bir başka yakın arkadaşları Metin Arolat çekince, ortaya güzel bir iş çıktı. Ancak duyduğuma göre ‘Alâ’ aslında Bülent Ersoy için yazılmış. Diva şarkıyı dinlemiş, ancak nedendir bilinmez almamış. Belki de Tarkan’ın bile para almadan parça verdiği Ersoy, Kurtçu’dan da böyle bir jest bekledi; olmayınca vazgeçti. Kim derdi ki, Diva için yazılan bu şarkıyı, Türk popunun dört ünlü ismi bir araya gelip okuyacak. Parçanın güzelliğinden midir yoksa dört kadının bir araya gelmesinden midir bilmiyorum, eser çıkar çıkmaz ‘En Çok Dinlenenler’ listesine yerleşti. Kime niyet, kime kısmet... Ama bir yandan da insan düşünmeden edemiyor, ‘Diva okusaydı bu şarkı nasıl olurdu?’ diye...

ÖRNEK BOŞANMA

Oyuncu Ece Özdikici ile altı yıl önce nikah masasına oturduğu Mert Duyal, anlaşmalı boşandı. Oyuncu dünyasında pek de alışık olmadığımız şekilde sessiz sedasız ayrılan çift, birbirinden maddi olarak hiçbir şey talep etmedi. İkilinin verdikleri boşanma dilekçesinde de bir madde var ki alkışa değer. Çocukları bulunmayan Özdikici ile Duyal, köpek ve kedilerinden ayrılmak istemeyince, ortak bir karar aldı. Çift, sevimli dostlarını paylaşmak yerine, Yampirik ve Curly adındaki kedileri, 15 günde bir almaya karar verdi. Demek ki neymiş, hayvan da olsa kimse mağdur olmadan da ayrılıklar olabiliyormuş.

Günümüzde bırakın hayvanı, çocuklarını hiç düşünmeden birbirine demediklerini bırakmayan, ortalığı yangın yerine çeviren boşanmalara şahit oluyoruz. Bir yandan hayvanlara vahşice eziyet edip öldürenler, diğer yandan çocuğu gibi sevdikleri sevimli dostlarından ayrılmamak için her şeyi yapanlar... Onlar, insanlardan daha zararsız ve masum... Size hainlik etmezler, arkanızdan iş çevirmezler ya da sevginize ihanet etmezler. Özdikici ve Duyal’ın bu örnek davranışına şapka çıkarıyor ve hazır konusu gelmişken de, Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nun bir an önce yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla bekliyorum.

BURADAN ÇOK MALZEME ÇIKAR!

İstanbul’un klasiklerinden Günay Restaurant’ın da dahil olduğu BVS Group’un, My Cabaret, Peysage ve Sahne gibi alt markaları var. Yazları Bodrum Türkbükü’nde Sahne’yi açıyorlardı, ancak geçtiğimiz yaz işler istedikleri gibi gitmedi ve Türkbükü Sahne’nin kapısına kilit vurdular. Bu yaz ise Gündoğan’da BVS Bosphorus Otel’i açıyorlar.

Sahne’yi ise otelin plajına taşıdılar. Yeni programlarını duyurmak için bastırdıkları katalogda ‘Sanatçılarımız’ diye Erdem Kınay, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Fatih Ürek, DJ Suat Ateşdağlı ve DJ Okan Kurt’u duyurdular.

Gecelik 15 bin TL’ye anlaştığını öğrendiğim Okan Kurt cuma geceleri, Demet Akalın ise cumartesi geceleri sahneye çıkacakmış. Sizin de kafanızdan aynı sorular geçiyor mu? Akalın’ın eski eşi olmasının dışında bir vasfı bulunmayan Kurt, ‘Sanatçılar’ kategorisinde ne alaka mesela? Yılların DJ’i Suat Ateşdağlı, bu işe ne dedi acaba? Kısa süre önce birbirine giren Akalın ile Ürek aynı çatı altında nasıl olacak? Belli ki bu yaz bize yeni Sahne’den çok malzeme çıkacak.