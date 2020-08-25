İMZA ATILDI

Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton, Istanbul ve Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi NOBU Restaurant arasında anlaşma sağlandı. Restoranın yönetim ve mimar ekibi, İstanbul’a gelerek, ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Robert De Niro’nun da ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa’dan alan mekan, 2021’de otel bünyesinde Türkiye’deki ilk yerini açacak.