MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Işıl Reçber oldu
18.08.2020 - 14:55 |

Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Işıl Reçber oldu

Kuaförüm Sensin sunucu koltuğuna Işıl Reçber oturdu. Çiğdem Batur'un geleceği iddia edilirken Işıl Reçber'in suncuu olduğu Kuaförüm Sensin'de iddialı tarzlar karşı karşıya geliyor. Peki, Işıl Reçber kimdir?

Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Işıl Reçber oldu
ABONE OL

Kuaförüm Sensin'de daha önce jüri koltuğunda oturan Işıl Reçber Kuaförüm Sensin sunucu koltuğunda. Peki, Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında?

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeş olan Işıl Reçber'in iki abisi var. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini 1997 yılında evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

Moda dünyasının tanıdık simalarından olan Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurmuştur. Farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunmaktadır.

    Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Miray Daner kimdir, yaşı kaç? Miray Daner dizileri

    Miray Daner kimdir, yaşı kaç? Miray Daner dizileri

    Linet'in şık tarzı

    Linet'in şık tarzı

    Can Yapıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca'nın yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu aslen nereli?

    Can Yapıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Işın Karaca'nın yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu aslen nereli?

    Cüneyt Arkın 'Kuruluş Osman'da

    Cüneyt Arkın 'Kuruluş Osman'da

    Sıradaki Haber