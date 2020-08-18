Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Işıl Reçber oldu

Kuaförüm Sensin'de daha önce jüri koltuğunda oturan Işıl Reçber Kuaförüm Sensin sunucu koltuğunda. Peki, Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında?

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeş olan Işıl Reçber'in iki abisi var. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini 1997 yılında evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

Moda dünyasının tanıdık simalarından olan Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurmuştur. Farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunmaktadır.