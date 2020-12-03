İyi Aile Babası Aslı kimdir, gerçek adı nedir? Şebnem Bozoklu kimdir, kaç yaşında?

İyi Aile Babası Aslı karakterini daha önce pek çok yapımda rol alan Şebnem Bozoklu hayat veriyor. İlk bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak İyi Aile Babası dizisi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki İyi Aile Babası Aslı kimdir? İşte Şebnem Bozoklu'nun yaşamı...

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979 tarihinde doğdu.

1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülüne lâyık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ŞEBNEM BOZOKLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

İyi Aile Babası (2020) - Aslı Pamuk

Gel Dese Aşk (2020) - Yasemin

Biz Böyleyiz (2020) - Dolunay

Turkish'i Dondurma (2019) - Gülsüm

Şahsiyet (2018) - Zuhal

Cebimdeki Yabancı (2018) - Esra

Yok Artık! 2 (2016) - Merve

Albüm (2016) - Bahar

Altınsoylar (2016) - Gülsüm

Çifte Saadet (2016) - Perihan

Yok Artık! (2015) - Yapımcı (ayrıca filmde Asuman rolünü üstlenmiştir.) [4]

Niyazi Gül Dört Nala - Hediye

Ümmü Sıbyan:Zifir - Yapımcı

Ulan İstanbul - Yaren Nevizade

Galip Derviş - Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)

Cesur Hemşire - Ceyda

Bizim Yenge - Filiz

Canım Ailem - Meliha/Meloş

Derman, - Vildan

Tiyatro Kılçık Ayşegül Hindistan'da

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Aşk

Emret Komutanım

Selena (Bakıcı Ceylan)

Çisenti Sanat, Alaaddin'in Sihirli Lambası

Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk

Vesaire Vesaire (film)

Öğleden Sonra (film)

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncuları, Sihirli Flüt Müzikali

Müjdat Gezen Oyuncuları, Karmakarışık

Müjdat Gezen Oyuncuları, A. Pantolonun Kemeridir

Müjdat Gezen Oyuncuları, Yalancı

Belirsizlik Meselesi (film)

Tesadüfi (film)