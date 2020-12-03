İyi Aile Babası Aslı kimdir, gerçek adı nedir? Şebnem Bozoklu kimdir, kaç yaşında?
İyi Aile Babası bu akşam yayın hayatına başlıyor. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, İyi Aile Babası dizisinde Aslı Pamuk karakterini canlandırıyor. Bozoklu'nun yaşamı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki İyi Aile Babası Aslı, Şebnem Bozoklu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
İyi Aile Babası Aslı karakterini daha önce pek çok yapımda rol alan Şebnem Bozoklu hayat veriyor. İlk bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak İyi Aile Babası dizisi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki İyi Aile Babası Aslı kimdir? İşte Şebnem Bozoklu'nun yaşamı...
ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979 tarihinde doğdu.
1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülüne lâyık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
ŞEBNEM BOZOKLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR
İyi Aile Babası (2020) - Aslı Pamuk
Gel Dese Aşk (2020) - Yasemin
Biz Böyleyiz (2020) - Dolunay
Turkish'i Dondurma (2019) - Gülsüm
Şahsiyet (2018) - Zuhal
Cebimdeki Yabancı (2018) - Esra
Yok Artık! 2 (2016) - Merve
Albüm (2016) - Bahar
Altınsoylar (2016) - Gülsüm
Çifte Saadet (2016) - Perihan
Yok Artık! (2015) - Yapımcı (ayrıca filmde Asuman rolünü üstlenmiştir.) [4]
Niyazi Gül Dört Nala - Hediye
Ümmü Sıbyan:Zifir - Yapımcı
Ulan İstanbul - Yaren Nevizade
Galip Derviş - Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)
Cesur Hemşire - Ceyda
Bizim Yenge - Filiz
Canım Ailem - Meliha/Meloş
Derman, - Vildan
Tiyatro Kılçık Ayşegül Hindistan'da
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Aşk
Emret Komutanım
Selena (Bakıcı Ceylan)
Çisenti Sanat, Alaaddin'in Sihirli Lambası
Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk
Vesaire Vesaire (film)
Öğleden Sonra (film)
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncuları, Sihirli Flüt Müzikali
Müjdat Gezen Oyuncuları, Karmakarışık
Müjdat Gezen Oyuncuları, A. Pantolonun Kemeridir
Müjdat Gezen Oyuncuları, Yalancı
Belirsizlik Meselesi (film)
Tesadüfi (film)