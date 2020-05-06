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06.05.2020 - 14:10 |

İzzet Altınmeşe: Ben gençken daha yakışıklıydım

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oğlu Fırat ile benzerliğine dair bir paylaşımda bulundu.

İzzet Altınmeşe: Ben gençken daha yakışıklıydım
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İzzet Altınmeşe, son paylaşımlarından birinde oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine değinince gündem oldu. Mucize Doktor'da oynayan Fırat Altınmeşe'nin türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu olduğunu bilmeyenler bu paylaşımı görünce şaşırdı.

 Altınmeşe ise oğluyla benzerliğine dair şu paylaşımı yaptı: ''Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu...''

İzzet Altınmeşe: Ben gençken daha yakışıklıydım

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