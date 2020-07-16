Jack Ryan: Gölge Ajan filmi konusu nedir? -Jack Ryan: Gölge Ajan oyuncu kadrosu

Aksiyon türünde çekilen Jack Ryan: Gölge Ajan filmi, bu akşam TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Keira Knightley , Kevin Costner , Chris Pine gibi oyuncuların başrolleri paylaştığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



JACK RYAN GÖLGE AJAN KONUSU

Afganistan’da denizci olarak yaptığı askerlikten sonra Jack Ryan, beladan uzak sakin bir hayat sürmeye başlamıştır. Artık herhangi bir risk almadan huzur içinde yaşamayı prensip edinmiştir. Wall Street’te bir Rus milyarder için mali danışmanlık yapan Jack Ryan, kendini bir anda teröristlerin hazırladığı bir planın içinde bulur. Şimdi yapması gerekense ülkesinin ekonomisini çökertecek olan bu komployu durdurmaktır. Planın sorumlusunu öğrenen Jack’in Moskova’ya gitmesi gerekir. Tek başına halletmeye çalışacağı bu görevde bildiği her şeyi kullanacaktır. Jack görevi tamamlamakta ve bu komplodan canlı çıkmakta kararlıdır.

JACK RYAN GÖLGE AJAN OYUNCULARI

Başrollerini; Keira Knightley , Kevin Costner , Chris Pine , Kenneth Branagh ve Colm Feore paylaşırken yönetmenliğini ise; Kenneth Branagh üstleniyor.