Jesse Sekidika alışveriş turunda

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de görüntülenen Jesse Sekidika, mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen futbolcu, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Yeni sezonda ilk 11’de forma giyme şansını yakalayamayan genç oyuncu, "Transferim olabilir de olmayabilir de, her şey hocamıza bağlı" dedi.