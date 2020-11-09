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HaberlerMagazin Haberleri Jesse Sekidika alışveriş turunda
09.11.2020 - 13:30 |

Jesse Sekidika alışveriş turunda

Galatasaray’ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Jesse Sekidika, önceki gün Aqua Florya Avm’de objektiflere yansıdı.

Jesse Sekidika alışveriş turunda
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Öğle saatlerinde geldiği AVM'de görüntülenen Jesse Sekidika, mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen futbolcu, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Yeni sezonda ilk 11’de forma giyme şansını yakalayamayan genç oyuncu, "Transferim olabilir de olmayabilir de, her şey hocamıza bağlı" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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