Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de aşılama sürüyor. Oyuncu Kadir İnanır da koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Aşı olduğu anı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Kadir İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" mesajını yayınladı.

ARKADAŞIYLA TOKALAŞMADI

Mart 2020'de Faik Çetiner’le bir restoranda buluşan sanatçının, dostunun elini sıkmaması dikkat çekmişti. İnanır, “Bildiğiniz gibi dünyayı saran bir virüsle karşı karşıyayız. Onun için de uzaktan selam vermemiz en doğrusu” açıklamasını yapmıştı.