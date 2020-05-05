Karantinada kutlamalar!

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, koronavirüs sebebiyle evlerinde düzenlediği mutlu etkinliklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Doğum gününden evlilik yıl dönümüne kadar renkli görüntülerin yayınlandığı kutlamalarda kimler yok ki... Fatih Kıral Mobilya ve Dekorasyon’un sahibi Fatih-Figen Kıral, evliliklerinin 37’nci yılını çocukları Oğuz ve Onur Kıral’ın sürpriziyle kutladı.

Ülkemizin zor günler geçirdiği şu dönemde büyük mücadele veren hekimlerden Dr. Nihat Tanfer de yüzü gülen isimlerden oldu. Tanfer Sağlık Grubu’nun Başkanı Nihat Bey’i, eşi Seycan Hanım’ın organize ettiği dijital sunum oldukça duygulandırdı. Damat’ın patronu Süleyman Orakçıoğlu ise, yeni yaşına eşi Ahu Orakçıoğlu ve çocuklarının sürpriziyle girdi.