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HaberlerMagazin Haberleri 'Kaynanam Kudurdu' filmi için 50 bin TL tazminat
10.06.2020 - 09:39 |

'Kaynanam Kudurdu' filmi için 50 bin TL tazminat

Hulusi Kentmen, Zeki Alasya, Öztürk Serengil ve Suna Pekuysal’ın rol aldığı 'Kaynanam Kudurdu' adlı 47 yıllık komedi filmi davalık oldu.

'Kaynanam Kudurdu' filmi için 50 bin TL tazminat
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davada; İrfan Yılmaz, filmin mali haklarını Özdemir Öğüt’ten devraldığını iddia etti. Filmin izinsiz kullandığı iddiasıyla Emek Film şirketine dava açan İrfan Yılmaz, 50 bin lira tazminat kazandı.

Mahkeme, filmin mali haklarının sahibi olan İrfan Yılmaz’ın haklarının ihlal edildiğini açıkladı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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