Kayseri Aslanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? - Kayseri Aslanı nerede çekildi?
Çekimleri Kayseri'nin tarihi Kapalıçarşı, Düvenönü ve Pastırmacılar Çarşısında gerçekleştirilen ve 2017 yılında gösterime giren Kayseri Aslanı filmi, bu akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini İnan Ulaş Torun ve Algı Eke'nin paylaştığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
Kayseri Aslanı filmi bu akşam FOX TV ekranlarında bir kez daha izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...
KAYSERİ ASLANI KONUSU NEDİR?
Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan bir miktar para kazanan Ersin eniştesini de ikna ederek bu para ile kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar. Geliştirdiği proje ile Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.
KAYSERİ ASLANI FİLMİ OYUNCU KADROSU
İnan Ulaş Torun
Algı Eke
Ali Çatalbaş
Asuman Dabak
Ali Erkazan