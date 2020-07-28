Kayseri Aslanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? - Kayseri Aslanı nerede çekildi?

Kayseri Aslanı filmi bu akşam FOX TV ekranlarında bir kez daha izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...



KAYSERİ ASLANI KONUSU NEDİR?



Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan bir miktar para kazanan Ersin eniştesini de ikna ederek bu para ile kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar. Geliştirdiği proje ile Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.

KAYSERİ ASLANI FİLMİ OYUNCU KADROSU



İnan Ulaş Torun

Algı Eke

Ali Çatalbaş

Asuman Dabak

Ali Erkazan